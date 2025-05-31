Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı?

Gezi Parkı eylemleri, 12. yıl dönümünde yakın tarihin en etkili eylemlerinden biri olarak hatırlanıyor. Protestolarda polisin sert müdahalesiyle karşılaşıp hayatını kaybeden 8 genç ve davada hala tutuklu bulunanlar toplumun hafızasında yer ediyor.

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Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı?

Türkiye'de yakın tarihin en büyük örgütlü eylemi olan Gezi Parkı protestolarının üzerinden tam 12 yıl geçti... İlk olarak 28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'daki Taksim Gezi Parkı'nda ağaçları kesip yerine Topçu Kışlası yapma planına karşı çıkan halkın başlattığı Gezi Parkı direnişi, zamanla dalga dalga tüm ülkeye yayıldı. Protestolar, çevre mücadelesiyle birlikte zamanla ifade özgürlüğüne engellemeler, sansür ve baskı gibi uygulamalara karşı halkın ortak bir tepkisi haline geldi. Türkiye'nin birçok ilinde protesto gösterileri düzenlendi.

Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı? - Resim : 1

Resmi rakamlara göre yaklaşık 3,6 milyon kişinin katıldığı eylemlerde polisin sert müdahalesi tepki çekti. 9 binden fazla kişinin yaralandığı tahmin edilen eylemlerde biri polis sekiz kişi ise hayatını kaybetti. Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden sekiz genç; 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 26 yaşındaki Ethem Sarısülük, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, 22 yaşındaki Ahmet Atakan, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik, 15 yaşındaki Berkin Elvan, 22 yaşındaki Abdullah Cömert ve 18 yaşındaki Medeni Yıldırım'dı.

Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı? - Resim : 2

YÜZLERCE KİŞİ TUTUKLANDI

Üç hafta kadar süren eylemler sonrası polis tarafından boşaltılmasıyla Gezi Parkı, birkaç hafta boyunca kapalı tutuldu. Eylemlerle ilgili yüzlerce kişi tutuklandı, 120'den fazla kişi hakkında da dava açıldı. Hakkında dava açılanların çoğu beraat etti. Gezi Parkı eylemleri, sonraki yıllarda da pek çok başka soruşturmaya yol açtı.

Gezi Parkı eylemleri dolayısıyla açılan ana dava kapsamında 2019'da başlayan duruşmalarda 2022 yılında sekiz kişi hakkında çeşitli hapis cezaları verildi. Bu kişiler; Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi oldu.

Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı? - Resim : 3

Yurt dışında bulunan diğer sanıklar Memet Ali Alabora, Henri Jack Berkey, Pınar Öğün, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ise ayrıldı. 2023'te Yargıtay beş sanığın mahkumiyetlerini onarken, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen hapis cezaları bozuldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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