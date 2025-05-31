CHP’de ‘İstanbul’ Hareketliliği: Özgür Özel’den Kritik Çağrı

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’daki yeni operasyon sonrası, İstanbul’un tüm seçilmişlerini; milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP’de ‘İstanbul’ Hareketliliği: Özgür Özel’den Kritik Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası harekete geçti.

TÜM SEÇİLMİŞLERE TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP lideri Özel, İstanbul’un tüm seçilmişlerini; milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı. CHP’nin tüm seçilmişleri, İstanbul’daki yeni operasyona ilişkin tüm süreçleri yakından takip edecek.

ÇARPICI MİTİNG KARARI

CHP lideri Özel’in, Düzce ve Antalya mitinglerin ertelenmeksizin yapılmasına karar verildi.

KİMLER GÖZALTINDA?

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

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