Duvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine Giremiyor
Konya’nın saklı köşelerinden biri olan Kırmızı Mağara, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, duvarlarına kazınan kanlı efsanesiyle de dikkat çekiyor. Duvarlarından kan akıyormuş gibi görünen bu gizemli mağara görenleri ürpertirken içine girmek cesaret istiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Altılar köyünde, doğayla iç içe saklı bir güzellik olan Kırmızı Mağara yalnızca doğal yapısıyla değil, ardında bıraktığı acı dolu efsaneyle de dikkat çekiyor. Duvarlarından sanki kan akıyormuş gibi görünen yapısıyla görenleri hem hayran bırakıyor hem de derin bir hüzne sürüklüyor. Bu etkileyici mağara, doğaseverler kadar geçmişin izini sürmek isteyen meraklı gezginlerin de ilgisini çekiyor.
DOĞASEVERLERİN YENİ ROTASI
Kulu ilçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta yer alan Kırmızı Mağara, doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir keşif noktası sunuyor. Henüz çok fazla kişi tarafından bilinmeyen mağara, özellikle doğa yürüyüşü yapanlar ve fotoğrafçılar için büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
DUVARLARINDAN KAN AKIYOR
Mağaranın iç ve dış duvarlarında görülen kırmızı renkler, ona hem ismini hem de gizemini kazandırıyor. Bu renklerin doğal oluşumlarla mı yoksa efsanelerle mi ilgili olduğu bilinmese de, ziyaretçiler üzerinde derin bir etki bırakıyor.
ZÖRE’NİN HÜZÜNLÜ AŞK HİKAYESİ
Kırmızı Mağara’yı yalnızca coğrafi yapısıyla anlatmak yeterli olmaz. Çünkü buraya ismini veren acı bir aşk hikâyesi dilden dile aktarılıyor. Rivayete göre, Zöre isimli genç bir göçmen kız bu mağarada bir delikanlıya âşık olur. Ancak aileler bu aşkı onaylamaz. Yaşanan büyük baskı ve karşı çıkışın ardından, Zöre ailesi tarafından mağaradan atılır. Genç kız burada can verir.
O günden bu yana, mağaranın kırmızı duvarları Zöre’nin kanını, duvarlardaki nem ise sevdiğinin döktüğü gözyaşlarını simgeliyor.
MAĞARANIN İÇİNE GİRMEK CESARET İSTİYOR
Doğayla iç içe, mistik bir atmosferde geçmişin izlerini sürmek isteyen herkes için Kırmızı Mağara farklı bir deneyim sunuyor. Hem efsanesiyle duygulandırıyor hem de doğasıyla büyülüyor. Kulu’ya yolu düşenlerin, bu saklı güzelliği görmeden dönmemesi öneriliyor.