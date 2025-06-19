Duvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine Giremiyor

DOĞASEVERLERİN YENİ ROTASI

Kulu ilçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta yer alan Kırmızı Mağara, doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir keşif noktası sunuyor. Henüz çok fazla kişi tarafından bilinmeyen mağara, özellikle doğa yürüyüşü yapanlar ve fotoğrafçılar için büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

DUVARLARINDAN KAN AKIYOR

Mağaranın iç ve dış duvarlarında görülen kırmızı renkler, ona hem ismini hem de gizemini kazandırıyor. Bu renklerin doğal oluşumlarla mı yoksa efsanelerle mi ilgili olduğu bilinmese de, ziyaretçiler üzerinde derin bir etki bırakıyor.