Havlupana Asılı Halde Ölü Bulunmuştu... Duygu Bölükbaş'ın Şüpheli Ölümünde Vicdanları Yaralayan Karar

Bornova'da evinin banyosunda havlupana asılı halde ölü bulunan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın ölümüne ilişkin görülen davada, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi sanık E.T. ve halası S.T. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Mahkeme, "her türlü şüpheden uzak, somut ve kesin delil elde edilemediği" gerekçesiyle "şüpheden sanık yararlanır" ilkesini uyguladı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 3 Kasım 2022'de Bornova'da bir sitedeki evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan erkek arkadaşı E.T. tarafından banyoda ölü bulunduğu iddia edilen Bölükbaş'ın ölümünde, yapılan adli tıp incelemeleri ve hazırlanan iddianamede, darp ve boğulma izleri tespit edilmişti. İddianamede, E.T.'nin genç kadını kafasına sert bir cisimle vurup boğarak öldürdüğü öne sürülmüş, ayrıca maktulün tırnaklarında ve kıyafetlerinde sanığa ait DNA izleri bulunduğu belirtilmişti.

Savcılık, olayın intihar olmadığını savunurken, sanığın havlupana asılı şekilde intihar etmiş gibi bir görüntü oluşturduğunu iddia etti. Ayrıca E.T.'nin olay öncesinde elinde bıçakla eve girmeye çalıştığına dair güvenlik tutanakları ve Bölükbaş'ın intihara eğilimli olmadığına dair yakınlarının ifadeleri dosyada yer aldı.

BERAAT KARARINA İTİRAZ

İzmir’de Duygu Bölükbaş’ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen karar duruşmasında, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.T. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verirken, savcılık bu karara itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı istinafa taşıdı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş’ın ölümü ile ilgili yürütülen yargılamada tutuklu sanık E.T. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ancak mahkemece sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmiş, Cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.

Kaynak: İHA