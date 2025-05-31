2025 LGS Sınavı ne Zaman, Hangi Tarihte, Saat Kaçta? LGS Sınavı Giriş Yerleri Belli Oldu mu, ne Zaman Açıklanacak? İşte MEB'in LGS Takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS sınavı, liselere yerleşme sürecinde kritik rol oynayacak. Öğrenci ve veliler, "2025 LGS ne zaman?", "LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?","LGS saat kaçta başlayacak?","LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini ve sınavla ilgili önemli takvimi paylaştı. İşte 2025 LGS sınav takvimi ve tüm detaylar…

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak.

Birinci oturum: Saat 09.30'da başlayacak. Bu oturumda sözel bölümden 50 soru sorulacak ve 75 dakika sürecek.

İkinci oturum: Saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölümde 40 soru yöneltilecek ve öğrencilere 80 dakika süre tanınacak.

LGS SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sınava hangi okulda gireceğini gösteren sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul üzerinden erişime açılacak. Adaylar belgelerini okul müdürlüklerinden onaylı şekilde temin edebilecek.

2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuç belgelerini internet üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının ardından tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.

1. Nakil başvuruları: 4-8 Ağustos 2025

1. Nakil sonuçları: 9 Ağustos 2025

2. Nakil başvuruları: 10-14 Ağustos 2025

2. Nakil sonuçları: 15 Ağustos 2025

Kaynak: Haber Merkezi