Ağaç Kesimini Engellemeye Çalışırken Öldürülmüştü! Reşit Kibar Davası Ertelendi

Reşit Kibar, Cankurtaran’daki mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek isterken yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili biri tutuklu, diğeri tutuksuz iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, mahkeme salonundaki fiziki yetersizlikler sebebiyle 30 Mayıs’a ertelenmişti. Dün sabah saat 09.00’da Artvin Adliyesi’nde başlayan duruşma, zaman zaman tansiyonun yükselmesiyle oldukça gergin geçti ve iki kişi gözaltına alındı. Tutuklu sanık Muhammet Subaşı duruşmaya fiziken katılırken, tutuksuz sanık Fikret Merttürk ise SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Duruşmada tanık beyanları alındı, savunmalar sunuldu. Subaşı, yöneltilen suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 14 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, davanın bir sonraki oturumunun 26 Eylül 2025’te yapılmasına karar verdi. Ayrıca, 28 Ağustos 2025’te Cankurtaran’da olay yerinde keşif yapılacağı bildirildi. Sanıklardan Muhammet Subaşı’nın tutukluluk halinin devamına, Fikret Merttürk’ün ise tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

'HEPİMİZ ÇOK YORULDUK'

Duruşma sonrası konuşan Avukat Uğur Karakuş, "Mahkeme sürecinin sonunda mahkeme 26 Eylüle ertelendi. Girerekende açıklama yapmıştık çok gergin bir mahkeme yaşandı. Avukat arkdaşımız ayrıntılı açıklayacak. Ben bugün bizi yanlız bırakmayan tüm avukat arkadaşlarımıza demokratik kitle örgütlerine Yeşil Artvin Derneği'ne, Sol Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Emek Partisi'ne, Umut- Sen'e, Halkevleri'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Haktan Özkan, davaya katılan yurttaşlara teşekkür ederek, "Bizi bugün de yalnız bırakmadınız. Tıpkı bir önceki duruşmada olduğu gibi 14 saattir buradayız. Hepimiz çok yorulduk, sizler de çok yoruldunuz. Bugün en önemli taleplerimizden biri şuydu; bu cinayet müferit bir cinayet değildir. Sadece bir tetikçinin sorumluluğundan bahsedemeyiz. Bu işin arka planında Cankurtaran’ı yağmalamak isteyen bir şirket ve şirketler grubu vardır. Ve bu yağmaya müsaade eden bürokrasi vardır. Bu sorumluların ortaya çıkarılması lazım” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Duruşmada Fikret Merttürk’ün tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Özkan, mahkemenin bu talebi reddettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki 3 Eylül günü Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı Fikret Merttürk’ü alıp serbest bıraktıysa, bugün de ne yazık ki mahkeme tutuklanması yönündeki taleplerimize ret cevabı verdi. Bu kararın bizce kabulü mümkün değildir çünkü bu süreç sadece Reşit Kibar’ın katledilmesiyle ilgili değildir. Bütün bir Cankurtaran halkını tehdit eden bir süreçle karşı karşıya kalmıştık. Cankurtaranlılara, katiller, şirket sahipleri, bürokrasi tarafından parmak sallanmıştı."