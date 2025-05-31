Bakan Işıkhan Afet Kentleri İçin Kritik Kararı Duyurdu: Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin yaraları 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen halen sarılmaya devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Işıkhan açıklamasında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan paylaşımına, “6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, deprem bölgesi illerimizin çalışma hayatını güçlendirmeye devam ediyoruz” notunu düştü.

Işıkhan, söz konusu gelişmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Grev, lokavt, sel baskını, deprem, terör hareketleri ve doğal afetler hukuken mücbir sebep olarak görülür. Hukukun temel kavramları arasında yer alan mücbir sebepler arasında; ölüm, iflas, hastalık ve tutukluluk gibi şahsi durumlar da yer alır. Mücbir sebeplerin ortak özelliği, oluşmasına engel olunamayan veya oluştuktan sonra durdurulmasına imkan olmayan durum, olgu veya olaylar olmalarıdır.

Yaygın olarak Fransızca kökenli "force majeure" terimi ile ifade edilen mücbir haller, bugün dünya hukuk sisteminde sıkça kullanılan genelgeçer kavramlar arasında yer alır. İlk çıkış noktası kıta Avrupası olan mücbir sebepler ifadesinin sistematik ve çağdaş bir yorum ile Türk hukuk sistemine girmesi ise Cumhuriyetin kurulmasının kazanımları arasındadır.