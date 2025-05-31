METROLAR KAPALI MI SON DAKİKA: M2 Metrosu Kapalı mı, Taksim-Şişhane Metro Durakları Açık mı, Kapalı mı? Taksim Metro Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak?

Metro durakları kapatıldı mı, metrolar çalışıyor mu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, İstanbul'da ikinci bir duyuruya kadar Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının kapatıldığı açıklandı. Açıklama sonrası toplu taşıma kullanan vatandaşlar da M2 metro kapalı mı, hangi metro durakları kapalı sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıca Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada detaylar yer aldı. Peki, bugün metrolar kapalı mı, çalışıyor mu? 31 Mayıs M2 metro neden kapalı, ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

BUGÜN (31 MAYIS) METROLAR KAPALI MI, HANGİ DURAKLAR KAPALI?

31 Mayıs 2025 saat 15.00 itibarıyla İstanbul’da kapalı olan metro istasyonları şunlardır:

M2 Taksim İstasyonu

M2 Şişhane İstasyonu İstiklal Girişi

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, Taksim'de araçlar durmaksızın seferlerine devam edecek. Seferler, kapalı istasyonlar dışında belirlenen duraklarda normal şekilde sürdürülecek.

METRO SEFERLERİ TAMAMEN DURDU MU?

Hayır. Metro seferleri genel olarak devam ediyor ancak yukarıda belirtilen istasyonlar geçici olarak işletmeye kapatılmış durumda. Yolcuların farklı duraklardan istasyonlara erişim sağlamaları öneriliyor.

TAKSİM 31 MAYIS M2 METRO NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle alınan bu karar, güvenlik gerekçesiyle uygulamaya alındı.

METRO İSTANBUL'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi