Konya’da İlkokulda Dehşet: Sınıf Arkadaşının Saldırısına Uğrayan Yusuf Yoğun Bakımda

Konya’da bir ilkokulda korkunç bir olay yaşandı. Sınıf arkadaşının boğazını sıktığı 10 yaşındaki Yusuf, hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya’da İlkokulda Dehşet: Sınıf Arkadaşının Saldırısına Uğrayan Yusuf Yoğun Bakımda

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşanan şiddet olayı, tüm kenti sarstı. 28 Mayıs’ta Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda, 4. sınıf öğrencileri Yusuf T. ile İ.Ç. arasında çıkan tartışma, iddiaya göre fiziksel saldırıya dönüştü. İ.Ç.’nin boğazını sıktığı Yusuf T., fenalaşarak sınıf içinde yere yığıldı.

Konya’da İlkokulda Dehşet: Sınıf Arkadaşının Saldırısına Uğrayan Yusuf Yoğun Bakımda - Resim : 1

ENTÜBE EDİLDİ

Öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine, sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahale okulda yapıldıktan sonra Yusuf, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk, yoğun bakımda entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Konya’da İlkokulda Dehşet: Sınıf Arkadaşının Saldırısına Uğrayan Yusuf Yoğun Bakımda - Resim : 2

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen İ.Ç.’nin, Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

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