Ali Yerlikaya’dan ‘Uluslararası Operasyon’ Açıklaması: Kırmızı Bültenle Aranan 7 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonu, sosyal medya hesabından açıkladı..

Buna göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şüpheliler, bulundukları ülkelerde yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan S.A. Kuzey Makedonya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan G.K. Almanya'da, 'Suç örgütü üyeliği' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. Hollanda'da, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan A.S.A. Fransa'da yakalandı. Ayrıca 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan E.B. Rusya'da, 'Dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan M.T. ile 'Kasten öldürme' suçundan aranan K.Ç. Gürcistan'da yakaland

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”⁰⁰🟥 Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., Difüzyon mesajıyla… pic.twitter.com/qT7NHZoexb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi