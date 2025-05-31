Sağlık Bakanlığı'ndan 'Oğuz Murat Aci' İddiasına Yanıt: Ambulans Geç mi Geldi?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen, reşit olmayan sürücü Timur Cihantimur'un ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza Türkiye'yi yasa boğdu. Sağlık Bakanlığı, son dönemde ortaya atılan "kazada ambulansların geç geldiğine" dair iddialara yönelik açıklama yaptı.

'25 DAKİKADA HASTANEYE ULAŞTI'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezimizden 5 ambulans yönlendirilmiştir. İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam sürenin 56 dakika olduğu ve bu sürenin 45 dakikasının hastaya müdahale ile geçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA