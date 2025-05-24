Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazada Flaş Gelişme! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazanın ardından çekilen görüntülerde, kaza anındaki araçlar ve yerde yatan yaralılar görülüyor.

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da 2024 Mart ayında meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, kazanın hemen ardından çekilen anlarda kaza yapan araçlar ve yerde yatan yaralıların olduğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

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