Oğuz Murat Aci'nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazada Flaş Gelişme! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da 2024 Mart ayında meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, kazanın hemen ardından çekilen anlarda kaza yapan araçlar ve yerde yatan yaralıların olduğu görülüyor.

Kaynak: İHA