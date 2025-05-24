Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Arasında 'Telif' Krizi Mi Var?

Cübbeli Ahmet, X hesabından Mahmut Ustaosmanoğlu’nun anma töreninin Lalegül FM tarafından yayımlanacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından İsmailağa cemaati 16 Mayıs’ta bir hocanın kitaplarının telif hakkının Siraç yayınlarında olduğunu duyurduğu paylaşımı tekrar gönderdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Arasında 'Telif' Krizi Mi Var?

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından şeyhlik kavgası başlayan İsmailağa cemaatinde gerilim sürüyor. Daha önce birçok kez mahkemelik olan Cübbeli Ahmet ile cemaat üyeleri arasında rekabet sosyal medyaya da yansıyor.

Cemaatten tasfiye edildiği açıklansa da Lalegül TV ve Lalegül FM gibi kanallar Cübbeli Ahmet’in faaliyet alanında kaldı. İsmailağa Vakfı ise Siraç yayınları üzerinden faaliyetine devam ediyor.

Cübbeli Ahmet bugün X hesabından Mahmut Ustaosmanoğlu için yapılan anma töreninin Lalegül TV ve Lalegül FM kanallarında tekrarının yayımlanacağını duyurdu.

Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Arasında 'Telif' Krizi Mi Var? - Resim : 1

İsmailağa ise kendi X hesabından 16 Mayıs’ta yaptığı bir paylaşımı tekrar gönderdi. Bu paylaşım Muhammed Ali es-Sâbûnî isimli hocanın kitaplarının yayın haklarının Siraç Yayınevi'nde olduğu duyuruluyor.

Cübbeli Ahmet ile İsmailağa Arasında 'Telif' Krizi Mi Var? - Resim : 2

Cübbeli Ahmet’in Lalegül TV paylaşımı ardından İsmailağa'nın 16 Mayıs’ta yaptığı Siraç Yayınları paylaşımını tekrar paylaşması dikkat çekti. Taraflar arasında ‘telif savaşları mı yaşanıyo’ sorusu akıllara geldi. Taraflar daha önce birçok kez davalık olmuştu.

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