Zehir Tacirlerine Geçit Verilmedi! Sınırda Bulundu, Değeri Tam 2 Milyar 73 Milyon TL

Ticaret Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramalarda 2 milyar 73 milyon TL olduğu belirlenen uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Zehir Tacirlerine Geçit Verilmedi! Sınırda Bulundu, Değeri Tam 2 Milyar 73 Milyon TL

Türkiye’de uyuşturucuya karşı savaşta dikkat çeken bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen ve riskli olduğu değerlendirilen TIR’daki aramalarda piyasa değeri 2 milyar 73 milyon TL olduğu hesaplanan 691 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir tır riskli olarak değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, kontroller neticesinde yasal yük içine gizlenmiş 691 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Olaya ilişkin Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” denildi.

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