Ali Mardin Cinayetinde 3 Sanığa İndirimli Ceza

Çerkezköy’de 19 yaşındaki Ali Mardin’in öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa 15’er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, müebbet hapis cezasını darp unsurlarını gerekçe göstererek indirdi. Mardin’in ailesi, “Bir cinayetin cezası 15 yıl olamaz” diyerek tepki gösterdi.

Ali Mardin Cinayetinde 3 Sanığa İndirimli Ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geçen yıl çıkan tartışmada 19 yaşındaki Ali Mardin’in pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklar Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın hakkında önce müebbet hapis kararı verildi. Ancak mahkeme, olayda darp unsurlarının bulunmasını gerekçe göstererek cezaları 15’er yıla indirdi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, 29 Ağustos’ta Kızılpınar Mahallesi’nde yaşandı. Yiğit Saygın ile Ali Mardin’in alkol aldığı bağ evinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sonrası evden ayrılan Yiğit Saygın, amcası ve dedesini çağırarak Ali Mardin’in bulunduğu mesire alanına gitti ve burada çıkan ikinci kavgada Mardin’i pompalı tüfekle vurdu.

İNDİRİMLİ CEZA

Ağır yaralanan Ali Mardin, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 3 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müebbet cezası verilse de, indirim kararı ailede büyük tepkiye yol açtı.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Adliye önünde açıklama yapan Ali Mardin’in amcası İbrahim Mardin, mahkeme kararını “adaletsizlik” olarak değerlendirdi. “Cinayet işliyorsun, 19 yaşında çocuk öldürüyorsun, 15 yıl ceza alıyorsun.” diyen Mardin, sanıklar için müebbet hapis beklentilerinin boşa çıktığını dile getirdi. Aile, karara itiraz edeceklerini ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Mahkeme
Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak Trafiğe Çıkanlar Dikkat! Yeni Dönem Başladı, Artık Göz Açtırmayacak
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
İzmir'de Korkutan Deprem, AFAD İlk Verileri Paylaştı İzmir'de Korkutan Deprem, AFAD İlk Verileri Paylaştı
Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Kıymada Yine At ve Eşek Eti Skandalı Kıymada Yine At ve Eşek Eti Skandalı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü