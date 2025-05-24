Ali Mardin Cinayetinde 3 Sanığa İndirimli Ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geçen yıl çıkan tartışmada 19 yaşındaki Ali Mardin’in pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklar Yiğit Saygın, amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın hakkında önce müebbet hapis kararı verildi. Ancak mahkeme, olayda darp unsurlarının bulunmasını gerekçe göstererek cezaları 15’er yıla indirdi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, 29 Ağustos’ta Kızılpınar Mahallesi’nde yaşandı. Yiğit Saygın ile Ali Mardin’in alkol aldığı bağ evinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sonrası evden ayrılan Yiğit Saygın, amcası ve dedesini çağırarak Ali Mardin’in bulunduğu mesire alanına gitti ve burada çıkan ikinci kavgada Mardin’i pompalı tüfekle vurdu.

İNDİRİMLİ CEZA

Ağır yaralanan Ali Mardin, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 3 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çerkezköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında müebbet cezası verilse de, indirim kararı ailede büyük tepkiye yol açtı.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Adliye önünde açıklama yapan Ali Mardin’in amcası İbrahim Mardin, mahkeme kararını “adaletsizlik” olarak değerlendirdi. “Cinayet işliyorsun, 19 yaşında çocuk öldürüyorsun, 15 yıl ceza alıyorsun.” diyen Mardin, sanıklar için müebbet hapis beklentilerinin boşa çıktığını dile getirdi. Aile, karara itiraz edeceklerini ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA