Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: Kıymada Yine At ve Eşek Eti Skandalı

Türkiye’nin en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği endişe yaratmaya devam ederken, gıda sahtekarları da boş durmuyor. Her geçen gün sahtekarlık haberlerinin arasına bir yenisi daha eklenirken Tarım ve Orman Bakanlığı da yayımladığı listelerle, bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde belirli aralıklarla ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ile ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesi yayımlanıyor.

Bu listeye yeni ürünler eklendi. ‘Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesinde Adana’nın Seyhan ilçesindeki Can Et isimli firmanın satışa sunduğu dana eti tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul Kağıthane’deki Okkas Gıda’nın ürettiği Betox Coffee isimli bitlisel ekstralar içeren kahve karışımında ilaç etken maddesi bulundu.

‘Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ listesinde ise Ankara Yenimahalle’deki Saf Natural Bal Gıda’nın satışa sunduğu ‘Sade Natural’ ve ‘Haskaymak’ isimli markaların üzüm pekmezlerinde şeker ilavesine rastlandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ise çiğ kırmızı etten elde edildiği iddia edilen kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

Konya Selçuklu’daki Ahmet Kıvanç Gıda ve Karataş Restoran’ın lahmacun harçlarında da kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.