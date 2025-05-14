Sofralara Baharat Diye Zehir Satmışlar! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti

Bakanlığın taklit tağşiş ve sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi güncellendi. Listeye pek çok baharat eklenirken, yeni liste gıda sahtekarlarının boş durmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Sofralara Baharat Diye Zehir Satmışlar! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti

Gıda güvenliği Türkiye’nin en önemli problemleri arasında yer almaya devam ediyor. Gıda sahtekarları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ve ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesinde bir bir ifşa ediliyor.

Bakanlığın listesi belirli aralıklarla güncellenirken, dün listeye yeni firma ve ürünler eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi’nde kajun çeşnisi ve sumaktaki hileler gözler önüne serildi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Halktan marka kajun çeşnisinde ‘gıdada kullanımına izin verilmeyen boya’ tespit edildiği belirtildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde de Arda Baharat markasının sumağında da yine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Sofralara Baharat Diye Zehir Satmışlar! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti - Resim : 1

TAKLİT TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ DE GÜNCELLENDİ

Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi de güncellendi. Listeye Bursa’nın Nilüfer ilçesinden 2, İstanbul’un Başakşehir ilçesinden ise bir ürün girdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Tadalım Baharat isimli markanın kekiğinde karabiberinde yabancı madde tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Başakşehir’de ise Ece Baharat isimli markanın kekiğinde de yabancı madde tespit edildi.

Sofralara Baharat Diye Zehir Satmışlar! Bakanlık Tek Tek İfşa Etti - Resim : 2

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