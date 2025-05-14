MSB Duyurdu! Yıldırım Düştü, Bir Asker Şehit Oldu

MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın 14 Mayıs’ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

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MSB Duyurdu! Yıldırım Düştü, Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayımladığı yazılı açıklamayla Pençe-Kilit bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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