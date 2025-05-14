Bakanlık Duyurmuştu, İstanbul’da başladı… 25'in Üzerinde Çıkanlar Risk Altında

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi için ilk adım atıldı.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yapılan etkinlikte Diyetisyen Emel Özalp Şahin öncülüğünde vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri 25'in üzerinde çıkanlara sağlıklı beslenme yöntemleri anlatıldı.

'RİSKLİ KİŞİLERE BİLGİ VERİYORUZ'

Proje kapsamında 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin taranmasının amaçlandığını belirten Diyetisyen Emel Özalp Şahin şunları söyledi: İnsanlara boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirerek beden kitle indeksleri hakkında bilgi veriyoruz. Riskli grupta gördüğümüz kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları için bilgi veriyoruz. Bu kartlarda kişilerin boy, kilo ve beden kitle indeksleri yazılarak, buradaki kare kodu telefonlarına okutarak kendilerine uygun olan il ve ilçelerden ulaşabilecekleri sağlıklı hayat merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinin adreslerine ulaşabilmektedirler.

'OBEZİTEYE SAVAŞ AÇMIŞ DURUMDAYIZ'

Randevu sistemiyle çalıştıklarını belirten Şahin ‘Kendilerini son 3 ay içinde yapılmış kan talihlerini de beraberinde değerlendirerek, kronik hastalıkları da varsa bunları da göz önüne alarak kendilerine uygun beslenme programları hazırlamaktayız. Yaz aylarına giriş yaptığımız bu dönemlerde aslında güzel havayı da değerlendirerek vatandaşlarımızın daha hareketli olmasını, daha sağlıklı beslenmesini olabildiğince kendi şartlarında mümkün oldukça ve herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bizden bilgi ve danışmanlık almalarını öneriyoruz. Obeziteye karşı aslında tüm ülkece bir savaş açmış durumdayız. Umarım bütün topluma ulaşıp faydalı olacağız’ diye konuştu.

'AZ YEMEK LAZIM'

Ölçüm yaptıran Süleyman Demir, hayatı boyunca kilolu olduğunu belirterek ‘97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Yani tutup da 50 metre yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim. Demek ki; fazla yemek değil, az yemek lazım. Eksik yemek lazım. Kendime iki öğünü bile çok görüyorum bazı zaman’ dedi.

Kaynak: DHA