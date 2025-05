Sofradaki Skandal Hileler İfşa Oldu: 7 Sucuk Markası Kara Listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve tüketiciyi yanıltan gıda ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bakanlığın 13 Mayıs 2025 tarihinde güncellediği yeni "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine birçok yeni ürün ve marka eklendi. Yeni listede özellikle zeytinyağı, tereyağı ve peynir kategorilerinde çok sayıda firmaya yönelik usulsüzlük tespit edildiğini bildirdi.

Listede en dikkat çeken ürün ise çeşitli şehirlerde üretim yapan ve sofralarımıza kadar ulaşan bazı sucuk markaları oldu. Sucukların içeriğinde bulunmaması gereken sakatat, kanatlı eti ve hatta soya gibi katkı maddelerinin kullanıldığı tespit edildi. Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim yapan bu firmalar, ürün etiketlerinde tüketiciyi yanıltıcı beyanlarda bulunarak mevzuata aykırı davrandı.

7 MARKA KARA LİSTEYE GİRDİ

İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar ve tespit edilen hileler:

Öztürk Sucukları (Sakarya): Türkiye genelinde pek çok zincir market ve şarküteride satılan bu markanın ürünlerinde sakatat olarak baş eti kullanıldığı belirlendi.

Akkoyun Dana Sucuk (Altun Pazarlama Tic. Ltd. Şti.): Ürünün içeriğinde bulunmaması gereken deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

Ertürk Sucuk (Ertürk Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.): Sucukların içinde mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya bulunduğu bildirildi.

Efem Piliç Sucuk (Afyonkarahisar): Üründe 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı tespit edildi.

Ceylaner Piliç Sucuk: Bu markada da yine aynı şekilde, içeriğinde mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı. Etiket bilgileri tüketiciyi yanıltacak şekilde hazırlandığı belirtildi.

Afyon Keyf-i Sucuk (Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk): Ürünün içeriğinde mevzuata aykırı olarak mekanik ayrılmış et bulunduğu belirlendi.

Afyon Gürkasap Dana Sucuk (Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Tic.): Dana eti adı altında piyasaya sürülen sucukların içerisinde kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.