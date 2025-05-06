Vatandaşı Böyle Kandırıyorlar: 'Vitaminli' Diye Satılan Üründe Etken Madde Çıkmadı

Gıda güvenliği Türkiye’nin en önemi sorunlarından biri haline gelirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık belirli periyotlarla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları resmi internet sitesinden yayımlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini bir kez daha güncellerken, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve Limited Şirketi’nin ‘BCL OCAPS’ isimli markasının ‘vitamin içeren takviye edici gıda’ isimli ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

Bakanlık “000224” parti/seri no’lu üründeki uygunsuzluğun “beyan edilen etken maddenin tespit edilememesi” olduğuna dikkat çekti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden belirli periyotlarla ifşa ediyor.

Bakanlığın sitesinde, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmalara, markalara ve ürünlere yer veriliyor.

Söz konusu sitede vatandaşların canı ve sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına aman verilmiyor.