Etiketi Başka İçeriği Başka! Sabah Sofralarının Vazgeçilmezi Ünlü Peynir Markalarının Hilesi İfşa Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını sürdürüyor. Tüketici sağlığını korumayı amaçlayan bu kapsamlı denetimlerin sonuçları, Bakanlığın resmi internet adresi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor.

SOFRALARDAN EKSİK OLMAYAN MARKALAR LİSTEDE

Bakanlık tarafından güncellenen son listede, “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlığı altında birçok üründe hileli uygulamalara rastlandığı açıklandı. Bu kapsamda, özellikle sofralarımızdan eksik olmayan bazı markaların da yer alması dikkat çekti.

YAĞ ORANI HİLESİ ORTAYA ÇIKTI

Listede en çok dikkat çeken isimlerden biri ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan Ekici Peynir oldu. Antalya merkezli bu tanınmış marka, “Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)” ürünüyle listeye girdi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, ürünün etiketinde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.

Tağşiş yaptığı tespit edilen diğer firmalar da şu şekilde sıralandı:

Merbey, Göçeroğlu Süt Ürünleri, Kelebek, Beyçayır, Alkış Bey, MK Beyaz Kelebek, Kelebek Süt Ürünleri, Türk Tarımbirlik, Kaypey, Köseoğlu, Karsüt, Erzurum Yaylası, İbrahim Güner, Güngör Ersoylar, ÜG Ünal Süt Ürünleri, Karlıdağ Köylüm, Üçler, Süt Tanesi, Ereni AR-YA, Akdolu, Özüçler, Peynircidede, Çiğdemli, Sabır, Ortat, Geleneksel.