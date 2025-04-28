Dışişleri Bakanlığı'ndan Limanların Rum Gemilerine Açılacağı İddialarına Yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan iddialar hakkında açıklamada bulundu.
Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür."
Rum Basınında Yer Alan İddialar Hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) April 28, 2025
Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür.
Kaynak: Haber Merkezi