Dışişleri Bakanlığı'ndan Limanların Rum Gemilerine Açılacağı İddialarına Yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Limanların Rum Gemilerine Açılacağı İddialarına Yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür."

Kaynak: Haber Merkezi

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