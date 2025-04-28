Hayvanlara Eziyet Bitmiyor! Sakarya ve Antalya'dan Dehşete Düşüren Görüntüler

Hayvana eziyet bitmiyor. Sakarya ve Antalya'dan kan donduran iki haber geldi. Sakarya'da 8 köpek zehirlenerek öldürüldü. Antalya'da ise bir adam koyuna dakikalarca eziyet etti.

Antalya'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.Ç., götürmek istediği koyun hareket etmeyince, elindeki kalın iple hayvana vurup, boynuna bağlı iple zorla çekmeye çalıştı. Ardından koyunun başına defalarca tekme attı.

EZİYET ANBEAN KAMERADA

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine jandarma inceleme başlatarak H.Ç.'yi gözaltına aldı.

KOYUN KORUMA ALTINA ALINDI

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada bir hayvana şiddet uyguladığına dair görüntüler çıkan H.Ç. jandarma ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişi hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır" dedi.

CANİ TUTUKLANDI

H.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

SAKARYA'DA DA VAHŞET YAŞANDI

Hayvan katliamı haberlerine de bir yenisi eklendi. Vahşetin adresi bu defa Sakarya oldu. Akyazı ilçesindeki tarım arazisine bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu. Durumu fark edenler, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya Temsilciliği'ne haber verdi. Bölgedeki tavuk parçalarından numune alındı. Ayrıca olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

'ŞÜPHELİ ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya İl Başkanı Betül Sakalısarı, şu açıklamayı yaptı:

"Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği'mize 26 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde akşam saat 18.00 civarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi tarlalık alanda 2'si sahipli 8 köpeğin zehirlenerek katledildiği ihbarını alarak kolluk kuvvetlerine de ihbarda bulunup, olay yerine gittik. Civarda üzerine zehir dökülmüş tavuk etlerini ve zehirlenerek ölen canların ölülerini gördük. Kolluk kuvvetleri olay yeri inceleme ekibi ile gerekli numuneleri aldı. Adli süreç başlatıldı ve sahipli iki canın da sahipleri şikayetçi oldu. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bizler de şüpheli şahıstan şikayetçi olduk. Olayla ilgili işlemler devam ediyor."

Kaynak: DHA