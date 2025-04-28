Elazığ'da 3 Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki 23 AAN 696 plakalı minibüs, K.M. idaresindeki 23 FV 062 plakalı otomobil ile Y.K.'nın kullandığı 23 AEL 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti. Yaralılardan Altun M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA