Tüyleriniz Diken Diken Olacak! Cani 'Doktor' Yavru Kedi Ve Köpekleri Acımasızca Katletti

Hayvana yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Vahşetin son adresi Ankara oldu. Etimesgut'ta bir doktorun, evine aldığı yavru kedi ve köpekleri denek yaptığı ve katlettiği öne sürüldü.

MÜDAHALE EDEN VATANDAŞLARA SALDIRDI

Vicdansız şahsa müdahale eden hayvanseverlerin ise saldırıya uğradığı iddia edildi. Mahalle sakinleri aylardır çöpte öldürülen kedi köpekler ve kırık kemikler bulduklarını ifade etti.

KEDİ KÖPEK PARÇALARI BULUNDU

Şahsın evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenilirken, veterinerlerin ise evin etrafında bulunan yeşillik alanda kedi köpek parçaları bulduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi