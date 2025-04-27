Tüyleriniz Diken Diken Olacak! Cani 'Doktor' Yavru Kedi Ve Köpekleri Acımasızca Katletti
Hayvanlara yönelik şiddet ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmezken, kan donduran son haber başkentten geldi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde doktor olduğu belirtilen bir caninin yavru kedi ve köpekleri deney amaçlı kullandığı ve katlettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şahsın evinde arama yaptığı ve evin etrafındaki yeşillik alanda kedi ve köpek parçalarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan çevre sakinleri aylardır çöpte ölü kedi ve köpekler bulduklarını aktardı.
Hayvana yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Vahşetin son adresi Ankara oldu. Etimesgut'ta bir doktorun, evine aldığı yavru kedi ve köpekleri denek yaptığı ve katlettiği öne sürüldü.
MÜDAHALE EDEN VATANDAŞLARA SALDIRDI
Vicdansız şahsa müdahale eden hayvanseverlerin ise saldırıya uğradığı iddia edildi. Mahalle sakinleri aylardır çöpte öldürülen kedi köpekler ve kırık kemikler bulduklarını ifade etti.
KEDİ KÖPEK PARÇALARI BULUNDU
Şahsın evinde polis ekiplerince arama yapıldığı öğrenilirken, veterinerlerin ise evin etrafında bulunan yeşillik alanda kedi köpek parçaları bulduğu ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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