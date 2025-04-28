Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Flaş 'Jammer' Açıklaması: 'Haberleşmenin Kesilmesi Suçtur’

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otel ziyaretinde çekilen bavul görüntülerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi ve kurumlar arasında yer almamaktadır. Kişi ve kurumlar tarafından haberleşmenin kesilmesi suçtur’ denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Flaş 'Jammer' Açıklaması: 'Haberleşmenin Kesilmesi Suçtur’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otel görüşmesindeki görüntüleri ortaya çıkmış, İmamoğlu’nun otel çıkışında yanında taşınan bavullar gündem olmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Flaş 'Jammer' Açıklaması: 'Haberleşmenin Kesilmesi Suçtur’ - Resim : 1

'SUÇTUR'

CHP’nin ardından söz konusu görüntülere ilişkin bir açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada 'Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi ve kurumlar arasında yer almamaktadır. Kişi ve kurumlar tarafından haberleşmenin kesilmesi suçtur’ denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Flaş 'Jammer' Açıklaması: 'Haberleşmenin Kesilmesi Suçtur’ - Resim : 2

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Flaş 'Jammer' Açıklaması: 'Haberleşmenin Kesilmesi Suçtur’ - Resim : 3

CHP 'SİNYAL KESİCİ VAR' DEMİŞTİ

Tartışma yaratan görüntülerin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavullarda sinyal kesici jammer cihazlarının bulunduğunu söylemişti. Çelik, yaptığı açıklamada ‘Kendisi İçişleri Bakanlığı tarafından özel koruma kararıyla korunuyor, yanında dört polis memuru var. Ayrıca kamuoyunun da hatırlayacağı üzere, İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi iddiası günlerce medyada yer aldı. Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim çeşitli toplantılarda. Bu sinyal kesiciler niçin bu valizlerin içerisinde taşınıyor? Şunun için. Bunların belli bir ağırlığı var. Elde taşımak çok zor’ ifadelerin kullanmıştı.

CHP'den Ekrem İmamoğlu İddialarına Yanıt: Bavullarda Ne Vardı?CHP'den Ekrem İmamoğlu İddialarına Yanıt: Bavullarda Ne Vardı?Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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