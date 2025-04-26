CHP'den Ekrem İmamoğlu İddialarına Yanıt: Bavullarda Ne Vardı?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki otel görüşmesi ve bavul iddialarına yanıt verdi. Çelik, bavullarda sinyal kesici jammer cihazlarının bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun güvenliği için jammer kullanımının normal olduğunu vurgulayan Çelik, "Kendisi İçişleri Bakanlığı tarafından özel koruma kararıyla korunuyor, yanında dört polis memuru var. Ayrıca kamuoyunun da hatırlayacağı üzere, İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi iddiası günlerce medyada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Çelik, güvenlik önlemlerinin eleştirilmek yerine ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Çelik şöyle konuştu:

"İki gündür sosyal medyada ve bazı yandaş kanallarda servis edilen bir görüntüyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Ne oluyor iki gündür. Bir kamera kapatma görüntüsü üzerinden ve valizlerin taşınma görüntüsü üzerinden bir algı yönetiliyor iftiralar ortaya atılıyor, karalama kampanyalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yıpratılmaya çalışılıyor. Kamera görüntüsünün kapatılmasıyla ilgili; Türkiye kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır. 2019 yılında iki seçim arasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bir gazeteciyle bir otelde görüşme yapmıştı. Ve o görüntüler kamuoyuna servis edilmişti. Yine Türkiye kamuoyu çok yakın zamandan hatırlayacaktır bir karlı İstanbul gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda yemek yemişti ve o görüntülerde kamuoyuna servis edilmişti.

Bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinin sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik ekibi, kendisinin toplantı yaptığı alanlarda ama bütün alanlarda değil sadece toplantılarını yaptığı alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı duydu. Ve aslında o otel odasında kamera kapatma görüntüsü otelin sadece İmamoğlu'nun kullandığı alanın kameralarının kapatılma görüntüsü.

Otelin bütününün kameraları kapatılsa zaten sayın başkanım oraya girişinin görüntülenmesi de mümkün değil. Kişisel verilerin korunması kapsamında kişiler, insanlar, toplantı yaptığı odaları, kameralarını kapatabilirler. Kaldı ki daha önce başka bir otelde görüntüler servis edildi, yemek yediği lokantanın görüntüleri servis edildi. Toplantı yaptığı odanın güvenlik gerekçesiyle görüntüsünün kapatılması kadar normal bir şey olamaz.

VALİZLERDE NE VARDI?

Gelelim aynı video içerisinde servis edilen ikinci meseleye efendim Ekrem İmamoğlu bu otele girmeden önce veya çıktıktan sonra o otelden valizler taşındı meselesi. Bakın valizler burada bu valizlerin içerisinde ne var? Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim çeşitli toplantılarda. Bu sinyal kesiciler niçin bu valizlerin içerisinde taşınıyor? Şunun için. Bunların belli bir ağırlığı var. Elde taşımak çok zor. 20-25 kilo ağırlığında elde taşımak çok zor olduğu için güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor. Efendim Ekrem İmamoğlu neden sinyal kesici kullanıyor. Gizli toplantılar mı yapıyor? Ekrem İmamoğlu niçin sinyal kesici kullanıyor?

'ÖZEL KORUMA KARARI VAR'

Bir kere Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş dört polis koruması var. Ekrem İmamoğlu hakkında yine kamuoyu hatırlayacaktır. Ekrem İmamoğlu hakkında bir suikast girişimini televizyonlar günlerce konuşmadı mı? Bir terör örgütünü Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirmek istediğini televizyonlar günlerce tartışmadı mı? Yani bu kadar Türkiye'nin gözünün önünde olan, sahillerdeki kamu arazilerinin üzerine rant elde etmek için yapılmış alanları yıktıran bir isim, terör tehdidi alan bir isim, tabii ki sinyal kesici cihazlar kullanabilir.

Hem onun hayatının güvenliğini sağlanması için hem onunla birlikte aynı anlamda bulunan insanların hayatının güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik ekibi tarafından jammer cihazı denen bu sinyal kesiciler kullanılmıştır. O valizlerin içerisinde olan bu sinyal kesicilerdir."

Kaynak: ANKA