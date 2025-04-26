Kurban Bayramı Yaklaşırken 'Ne Vatandaş Mutlu Ne Üretici'

CHP’li Fethi Gürer, ziyaret ettiği bir ahırda, üreticilerle bir araya gelerek kurbanlık satışlardaki son durumu ve kurban fiyatlarının durumunu sordu.

‘KURBANLIK FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI’

Fethi Gürer’e açıklamalarda bulunan Güçlüer, kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 50 yükseliş gösterdiğini belirterek, müşterilerin alım yapmakta zorlandığını ifade etti.

Kurbanlık fiyatlarındaki artışın sebebine dair açıklamalarda bulunan üretici Güçlüer, girdi maliyetlerinde hızlı bir artış yaşandığını belirterek, hayvanları 8-9 aydır beslediklerini, arpanın fiyatını 7-8 liradan 11-12 lira seviyelerine; bir çuval yemin fiyatının ise 500 liradan 750 liraya çıktığını ifade etti.

MALİYETLER ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR

Veteriner maaliyetlerinin ise iki katına yükseldiğin belirten Güçlüer, bu kalemlerdeki artışların ister istemez fiyatlara da yansıdığını söylerken, “Yem gideri var, aşı gideri var, veteriner gideri var. Tabii ki ilaç maliyetleri %200 artış gösterdi. Veteriner giderlerde zaten şöyle söyleyeyim, daha önce 1.000-2.000 liraya gelip muayene yapıp gidiyorsa şu an 4.000-5.000 Lira. Aşıların da ortalama maliyeti bugün bir tane dana için 2.000 lirayı buluyor. Bir önceki sene 600-700 lira gibiydi. Şu anda hayvanların fiyatının artmasına en büyük etken girdi maliyetlerindeki artış” ifadelerini kullandı.

Bu tüm kalemlerin yanı sıra işçilik maaliyetlerinin de artış gösterdiğini söyleyen Güçlüer, geçen yıl hisse satış fiyatlarının ortalama 25.000-26.000 bin bandında olduğunu bu yıl ise ortalama olarak 35.000-36.000 seviyelerine yükseldiğini açıkladı.

CHP’li Fethi Gürer’in maaliyetlerin üretici ve vatandaşa etkilerinin nasıl olduğu sorusuna yanıt veren Güçlüer, üreticinin 3 yıl boyunca bir danayı kesime hazır hale getirmek için çalıştığına dikkat çekerek, her geçen gün mazot, yem ve işçilik maaliyetlerinde artış yaşandığı için kendilerinin zarar ettiğini; vatandaşın da bu fiyat artışlarıyla kurbanlık hayvan almakta zorlandığını ifade etti.

‘ALIM GÜCÜ SATIŞLARI ETKİLİYOR’

Geçen seneye oranla hayvan satışlarında düşüş olduğunu söyleyen Güçlüler, evvelki yıl şu zamanda 10-15 danayı hemen sattıklarını ancak bu sene şu ana dek 7-8 danayı yeni satabildiklerini dile getirirken, bunun sebebinin alım gücündeki düşün olduğunu belirtti.

Ömer Fethi Gürer ise, et fiyatlarında genel bir artış olduğuna dikkat çekerek, etin kilosunun geçen yıl 500 lirayken bu yıl 700-750 liraya çıktığını anımsatarak, Üretici artan girdi maliyetlerinden dolayı şikayetçi, vatandaş ise fiyatlardan. Bu işten ne üretici ne de tüketici memnun kalıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİCİ BİR DANA İÇİN 3 YIL BEKLİYOR’

Güçlüer ise üreticinin de haklı olduğunu belirterek, bir dananın 9 ay boyunca anne karnında beklediğini, 24 ay süreyle de dışarıda beslenme süresi olduğunu; 30 aydan önce kesilemediği için de üreticinin bir danayı satabilmek için 3 yıl boyunca beslemek zorunda kaldığını bu süreçte de maliyetlerin sürekli arttığını dile getirdi.