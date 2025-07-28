Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sıcaklıklar Artıyor; Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor
Meteoroloji, sıcak havayla birlikte fırtına, toz taşınımı ve sağanak uyarısı yaptı. Yurdun doğu kesimlerinde sağanak yağış ve fırtına, Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimler parçalı bulutlu geçerken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı öngörülüyor. Uzmanlar, bu durumun görüş mesafesini düşürebileceği ve sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklıklarında da dikkat çekici bir artış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesiyle birlikte, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın yönü genellikle güneyden olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, solunum zorlukları ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi