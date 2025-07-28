Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sıcaklıklar Artıyor; Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimler parçalı bulutlu geçerken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı öngörülüyor. Uzmanlar, bu durumun görüş mesafesini düşürebileceği ve sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarında da dikkat çekici bir artış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesiyle birlikte, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın yönü genellikle güneyden olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, solunum zorlukları ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi