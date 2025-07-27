Kocaeli'de Dehşet: 21 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Katledildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Ümitcan Şirin bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Korkunç olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı 21 yaşında Ümitcan Şirin bıçaklandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi defnedilmek üzere Sakarya'nın Geyve ilçesine götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA