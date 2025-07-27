Kripto Borsası ICRYPEX Başkanı Gözaltına Alındı

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kripto Borsası ICRYPEX Başkanı Gözaltına Alındı
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Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer’in “uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada “uyuşturucu madde kullanımı"ndan dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli kişiye “uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan” Gökalp İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” etme suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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