Bursa'da Yangınla Mücadelede Facia! Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı. 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bursa'da Yangınla Mücadelede Facia! Tanker Uçuruma Yuvarlandı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Yangının, Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, ekipler diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak’ın Bolu’dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bursa Orman yangınları
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