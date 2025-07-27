Başsavcılık Görüntüler Üzerine Harekete Geçti: Diyanet'teki Rüşvet İddialarına Soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık Görüntüler Üzerine Harekete Geçti: Diyanet'teki Rüşvet İddialarına Soruşturma!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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