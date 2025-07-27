Başsavcılık Görüntüler Üzerine Harekete Geçti: Diyanet'teki Rüşvet İddialarına Soruşturma!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi