Bakan Yerlikaya Duyurdu: Orman Yangınlarına İlişkin 3 Tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, 3’ünün tutuklandığını açıkladı. Yangınların çoğunun dikkatsizlik sonucu çıktığını belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşları yangınlara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Orman Yangınlarına İlişkin 3 Tutuklama!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında Türkiye genelinde meydana gelen orman yangılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yangınlarla bağlantılı olarak jandarma ekipleri tarafından 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 3’ünün tutuklandığını, 4’üne ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yangınların büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmaller sonucu çıktığını belirten Bakan Yerlikaya, Sakarya, Karabük, Balıkesir gibi farklı illerdeki yangınların sebeplerine ilişkin detaylar paylaştı. Sakarya Hendek’te tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangında iki kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklandı. Benzer şekilde Balıkesir’de temizlik amaçlı ateş sonucu çıkan yangınla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor” diyerek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
Kamu İşçisine Zamda Flaş Gelişme: Yarın Çalışma Bakanlığı'nda Toplantı Yapılacak Yarın Çalışma Bakanlığı'nda Toplantı Yapılacak
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Trabzon'un Yerel Tatları Tanıtıldı Trabzon'un Yerel Tatları Tanıtıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Dünden Beri Alev Alev! Köyler Peş Peşe Tahliye Ediliyor Bursa Dünden Beri Alev Alev!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor