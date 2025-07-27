Bakan Yerlikaya Duyurdu: Orman Yangınlarına İlişkin 3 Tutuklama!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında Türkiye genelinde meydana gelen orman yangılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yangınlarla bağlantılı olarak jandarma ekipleri tarafından 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 3’ünün tutuklandığını, 4’üne ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yangınların büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmaller sonucu çıktığını belirten Bakan Yerlikaya, Sakarya, Karabük, Balıkesir gibi farklı illerdeki yangınların sebeplerine ilişkin detaylar paylaştı. Sakarya Hendek’te tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangında iki kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklandı. Benzer şekilde Balıkesir’de temizlik amaçlı ateş sonucu çıkan yangınla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor” diyerek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi