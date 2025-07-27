Hatay'da Evin Bahçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altında

Hatay'da bir evin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da Evin Bahçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altında
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Hatay'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yangın çıktı.

Bahçenin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında bahçenin büyük bölümü zarar gördü.

Kaynak: İHA

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