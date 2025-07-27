Trabzon'un Yerel Tatları Tanıtıldı

Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen “Trabzon: Bir Şehir Günleri” programının üçüncü gününde, Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri’nde geleneksel tatların sergilendiği, Trabzon’un mutfak zenginliklerinin öne çıktığı, geleneksel pazarların öneminin anlatıldığı etkinlikler düzenlendi.

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Trabzon'un Yerel Tatları Tanıtıldı
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Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen “Trabzon: Bir Şehir Günleri” programının üçüncü gününde, Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri’nde geleneksel tatların sergilendiği, Trabzon’un mutfak zenginliklerinin öne çıktığı, geleneksel pazarların öneminin anlatıldığı etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Kendi toprağımızdan yetiştirdiğimiz mis gibi ürünlerimizi, onlardan hazırlanan yöresel lezzetlerimizle bir planlama dahilinde mutfaklar oluşturulabilir. Bu turizme de katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan Kaya’nın öncülüğünde düzenlenen “Trabzon: Bir Şehir Günleri” programının üçüncü gününde, Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis Üyesi ve Toprak Ana Kadın Kooperatifi Yöneticisi Sibel Alemdaroğlu, Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı İrfan Çağatay Aleksiva ve Başkan Yardımcısı Refika Kadıoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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