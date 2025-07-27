Ölümlü Kavgaya 2 Tutuklama

Mersin Mut'taki ölümlü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı.

Ölümlü Kavgaya 2 Tutuklama
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Mersin’in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı.

Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde Esat Veli Şencan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.G. ve M.G. tutuklanırken, 4 kişi serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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