53 Yaşındaki Kadının Sır Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu

Sinop'ta yalnız yaşayan 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı, kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

53 Yaşındaki Kadının Sır Ölümü: Evinde Cansız Bedeni Bulundu
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Olay, saat 15.45 sıralarında Sinop'ta Yeni Mahalle Konukçu Sokak'taki Akgün Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülay Yaman'dan (53) uzun süre haber alamayan yakınları durumu bir tanıdıklarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, evde Gülay Yaman'ın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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