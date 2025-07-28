Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı, 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

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İngiliz stand-up komedyeni Cerys Nelmes, İstanbul’daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendiren Nelmes, ürünleri teslim ederek ödeme yapmak istediğini belirtse de hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'YANLIŞLIKLA OLDU' DEDİ

22 Temmuz Salı günü İstanbul’da meydana gelen olayda, İngiltere’nin Bristol kentinden gelen komedyen Cerys Nelmes, bir giyim mağazasından ödeme yapmadan ayrılınca polis ekiplerince gözaltına alındı. Türkiye’de bulunduğu sırada yaşadığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nelmes, durumu “yanlışlık” olarak tanımladı.

ÜÇ YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Nelmes, “Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan komedyen, çıkarıldığı mahkemede tercüman aracılığıyla bilgilendirildi ve üç yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya kaldı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Cerys Nelmes, gözaltı sürecinde yemek ve tuvalet ihtiyacının karşılanmadığını iddia etti. Ayrıca polislerle iletişim kurmakta zorlandığını ve su talebinin anlaşılmadığını belirten Nelmes, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda çaresizlik yaşadığını ve destek beklediğini dile getirdi.

Bir dönem itfaiyecilik yapan ve İngiltere’de yükselen bir komedyen olarak tanınan Nelmes, yaşadığı olay nedeniyle geçimini sağlayamadığını ve oğluyla birlikte yaşadığı evi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Nelmes, Türkiye’de alıkonulduğu sürede sahneye çıkamadığını, gelir elde edemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi