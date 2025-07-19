Kuşadası’nda 24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari JASAT Operasyonuyla Yakalandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, uzun süredir firari olan ve hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.V., Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başarılı operasyonuyla yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, “taklit anahtarla açmak suretiyle hırsızlık” suçundan aranan şahsın izini sürmek için detaylı istihbarat ve takip çalışması yürüttü.

Uzun süredir izini kaybettirmeye çalışan D.V., JASAT’ın sahada gerçekleştirdiği analiz ve operasyonel faaliyetler sonucunda Kuşadası’nda saklandığı adreste tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen D.V., işlemlerin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yetkililer, JASAT ekiplerinin suçluların yakalanmasına yönelik kararlı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA