Giresun Piraziz’de Tır Kazası: 1 Ölü

Giresun’un Piraziz ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 55 AAS 336 plakalı tırın başka bir tıra çarpması sonucu sürücü Muhittin Deniz (62) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun Piraziz’de Tır Kazası: 1 Ölü
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Giresun’un Piraziz ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu Ordu-Giresun istikametinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AAS 336 plakalı tır, kırmızı ışıkta duran başka bir tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan tırda sıkışan sürücü Muhittin Deniz (62) için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, Muhittin Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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