Gaziantep’te Siber Dolandırıcılık Operasyonu

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandırarak banka hesabı açtıran ve bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıran 31 şüpheliden 30’u yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet Cansas Magnum marka 9 mm tabanca, 1 şarjör, 1 tablet, 1 DVR kayıt cihazı, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, 1 akıllı saat, 17 cep telefonu, 19 SIM kart, 16 kullanılmış SIM kart ve 8 başkalarına ait kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, maddi kazanç karşılığında başkalarına hesap açtırarak dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettiği belirlendi.

Adli mercilere sevk edilen 30 şüpheliden 27’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 106 milyon TL’ye el konuldu. Yetkililer, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA