Afyonkarahisar’da Sıcak Hava Uyarısı: Valilikten Vatandaşlara Çağrı

Afyonkarahisar Valiliği, bugün beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 37 dereceye ulaşacağını duyurdu. Kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı.

Afyonkarahisar’da Sıcak Hava Uyarısı: Valilikten Vatandaşlara Çağrı
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Afyonkarahisar Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 37 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için sıcaklıkların risk oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları, bol su tüketmeleri, güneş ışınlarından korunmaları ve gerekli tedbirleri almaları sağlık açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi. Valilik, sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, hafif giysiler giyilmesi ve gölgeli alanların tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Yetkililer, vatandaşların sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalarını istedi.

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Kaynak: İHA

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