Düzce’de Sıcak Hava Alarmı: Valilikten Kronik Hastalara ve Çocuklara Uyarı

Düzce Valiliği, 19-25 Temmuz arasında hava sıcaklıklarının 4-7 derece artarak 35 dereceye ulaşacağını duyurdu. Kronik hastalar ve çocuklar, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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Düzce’de Sıcak Hava Alarmı: Valilikten Kronik Hastalara ve Çocuklara Uyarı
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Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine çıkarak 35 dereceye ulaşacağını bildirdi. 25 Temmuz’a kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için önemli bir uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan, sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarına karşı önlem almaları istendi.

Yetkililer, bol su tüketilmesi, hafif giysiler tercih edilmesi ve gölgeli alanlarda bulunulması gibi basit ama etkili önlemlerle sıcak havanın olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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