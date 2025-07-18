81 İldeki ATM'lerde Pazartesi Başlıyor! Para Çekerken Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Bankacılık işlemlerinde güvenlik standartlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Son dönemde artan dijital dolandırıcılık olaylarının ardından, bankalar şimdi de ATM işlemleri için yeni bir güvenlik uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor. Pazartesi günü itibarıyla, ATM kullanan vatandaşlar önemli bir uyarıyla karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Mobil bankacılık uygulamalarında halihazırda geçerli olan “6 ayda bir zorunlu şifre yenileme” kuralı, artık kartla yapılan ATM işlemlerine de yansıtılacak. Böylece hem para çekme hem de yatırma işlemlerinde daha yüksek güvenlik sağlanması hedefleniyor.
ŞİFRE DEĞİŞTİRMEYENLER BAŞKA EKRANA YÖNLENDİRİLECEK
Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı büyük bankalar bu güvenlik protokolünü Türkiye genelindeki tüm ATM’lerde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama resmi olarak pazartesi günü yürürlüğe girecek.
Yeni sistem kapsamında, uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM’ye kartlarını taktıklarında bir uyarı ekranıyla karşılaşacak. Kullanıcı, mevcut şifresiyle giriş yaptıktan sonra yeni bir şifre belirlemesi için zorunlu olarak yönlendirilecek. Üstelik yeni şifre, son kullanılan üç parolayla aynı olamayacak.
TEBLİĞ HENÜZ YAYIMLANMADI, BANKALAR HAZIR
Her ne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu konuda resmi bir tebliğ yayınlanmamış olsa da, birçok banka kendi inisiyatifiyle güvenlik önlemlerini sıkılaştırma yoluna gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki ATM’lerde uygulanacak bu sistemle, kart dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kredi ve banka kartı kullanımının hızla arttığı günümüzde, dijital güvenlik önlemlerinin kapsamı da giderek genişliyor. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların kart bilgileri daha güçlü bir şekilde korunacak. Bu değişiklik, hem kullanıcıları olası risklere karşı korumayı hem de bankacılık sektöründe güvenlik standardını yükseltmeyi hedefliyor.