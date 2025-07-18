81 İldeki ATM'lerde Pazartesi Başlıyor! Para Çekerken Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda

TEBLİĞ HENÜZ YAYIMLANMADI, BANKALAR HAZIR

Her ne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu konuda resmi bir tebliğ yayınlanmamış olsa da, birçok banka kendi inisiyatifiyle güvenlik önlemlerini sıkılaştırma yoluna gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki ATM’lerde uygulanacak bu sistemle, kart dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.