Bebek Arabasıyla 'Pes' Dedirten Hırsızlık

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İstanbul Avcılar’da bir markette meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, biri yürüyen, diğeri bebek arabasında olan iki çocuğuyla markete girdi. Reyonları gezen kadın, özellikle temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünü bebek arabasının alt kısmına yerleştirdi. Ürünlerin üstünü örterek dikkat çekmemeye çalışan kadın, alışverişin ardından yalnızca ucuz bir ürünün parasını ödeyerek kasadan geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının raflardan ürünleri alıp bebek arabasına koyduğu, ardından da kasadan geçerek marketi terk ettiği anlar yer aldı. Market yetkilileri olayla ilgili şikayette bulunurken, polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli kadının kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA