Bodrum'da Lüks Sitelerin Aidatları Duyanları Şoke Etti: Asgari Ücretin 5 Katından Fazla...

Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün artıyor. Bodrum'daki lüks sitelerin aidatlarını duyanlar şoke oldu. 500 liradan başlayan aidat fiyatlarının 120 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi. Bu rakam, asgari ücretin 5 katından daha fazla bir ücrete denk geliyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Bodrum’da sitelerdeki aidat fiyatlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kapar, ilçedeki aidatların 500 liradan başlayıp 120 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti. "Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" diyen Kapar, sunduğu hizmetlere göre aidatların değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

AİDATLAR ŞOKE ETTİ

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da sitelerin aidat fiyatları, bulundukları bölgeye ve sundukları olanaklara göre farklılık gösteriyor. Yarımadanın güneyinde aidatlar 500 liradan başlarken, kuzeye doğru Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü bölgelerinde bu rakam 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Lüks sitelerde spa, özel plaj, yüzme havuzu gibi olanaklar bulunurken; Konacık, Ortakent ve Gümbet gibi bölgelerde hizmetler daha sınırlı kalıyor.

500 LİRADAN 120 BİN LİRAYA KADAR DEĞİŞİYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, fiyatlardaki bu farklılığın hizmet çeşitliliği ve konumdan kaynaklandığını vurguladı. Kapar, "Bodrum'da aidat fiyatları 500 liradan başlayıp 120 bin liraya gidiyor. Bunun farklı sebepleri var. Özellikle yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" ifadelerini kullandı.

Aidatların yükselmesinde konfor odaklı hizmetlerin etkili olduğunu belirten Kapar, özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba ve Türkbükü gibi bölgelerde lüks sitelerin yoğunlaştığını söyledi. "Bu sitenin genel olanaklarını korumak için değil daha çok konforu sağlamak adına yapılan düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu da aidatların yükselmesine sebep oluyor. Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır. Lüks site içerisinde mülk satın alan alıcı, bu hizmetleri istediği için bu sitelerden ev satın alıyor. Buradaki aidat fiyatları yarımadanın en yüksek fiyatlarını oluşturuyor. 12 ay yaşam kurulan orta segment dediğimiz sitelerde ise bahçıvan, güvenlik, havuz giderleri ve personel sayısına göre aidat rakamları değişiyor. Bu sitelerde özel plajlar yok. Orta segment siteler Konacık, Bitez, Ortakent gibi bölgeleri içeriyor. Bu siteler içerisinde yaşayanlar, lüks sitede olan hizmetleri istemediği için aidatlar daha makul seviyelerde" açıklamasını yaptı.

120 BİN LİRA AİDAT

Aidatların belirlendiği sitelerde ev fiyatlarının da yüksek olduğuna dikkat çeken Kapar, bu rakamların genellikle euro bazında hesaplandığını belirtti. "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor. Sitelerin konseptine göre değişen aidat uygulamaları var. Ekstra 4 ve 6 ayda bir alınan aidatlar var. Bazı yeni projelerde metrekare birim fiyatına göre euro bazında aidat fiyatları belirleniyor. Sıfır bir sitede genelde ilk etapta aidat fiyatları müteahhit tarafından yönetim oluşturulana kadar belirleniyor. Yaşayan bir sitede ise sitelerin kendi yönetimleri içerisinde belirleniyor. 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi minimum o sitede 3 milyon euroya ev almış oluyor. Fiyat aralığı 3 milyon euro ile 35 milyon euro arasında değişen bir siteden bahsediyorum. 500 lira aidat ödeyen kişi ise 3-4 milyona ev almış oluyor" diyerek Bodrum’daki lüks yaşamın maliyetine işaret etti.

Kaynak: DHA