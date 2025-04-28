Bakanlık Yeni Listeyi İfşa Etti: İşte Ürünlerinde Hile Bulunan Zeytinyağı Markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve hileli ürün üreten firmaların isimlerini kamuoyuna açıkladı. Listede, özellikle zeytinyağı ürünlerinde tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulamaların öne çıkması dikkat çekti. Bazı üreticilerin, zeytinyağına tohum yağları gibi farklı ve kalitesiz yağları karıştırdığı, hatta insan sağlığına zararlı maddeler kullandığı ortaya çıktı.

İşte Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan listede zeytinyağı üretiminde taklit ve tağşiş yaptığı belirtilen markalar...

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek zeytinyağını kokladığınızda, taze zeytin kokusunu net bir şekilde hissedersiniz. Eğer yağ gerçekten soğuk sıkım ise, zeytin aromasının yanı sıra hafif bir çimen kokusu da hissedebilirsiniz.

Ayrıca zeytinyağını yuttuğunuzda boğazda hafif bir yanma hissi ve zeytine özgü buruk bir tat oluşması gerekir. Bu yakıcılık, zeytinyağının değerli fenolik bileşiklerini hala içerdiğinin ve tazeliğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkar.



GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMANIN FORMÜLÜ

Buzdolabı Testi:

Zeytinyağını bir süre buzdolabında bekletin. Eğer tamamen donmuyorsa, içerisine başka yağların (örneğin pamuk yağı gibi) karıştırıldığı anlaşılır.

Tuz Ruhu Testi:

Bir miktar zeytinyağının içine birkaç damla tuz ruhu damlatın. Doğal zeytinyağında renk değişimi olmamalıdır. Eğer yağ, turuncu veya kırmızı renge dönüşüyorsa, bu yağın sahte olduğunu veya başka yağlarla karıştırıldığını gösterir.

Su Testi:

Bir bardak suyun içine biraz zeytinyağı damlatın. Eğer yağ suyun üzerinde düzgün halkalar oluşturmuyorsa, o zeytinyağının saf olmadığı söylenebilir.