CHP'li Gülcan Kış'tan 'Ekonomi' Çıkışı: 'İş Dünyası Çok Zor Durumda'

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı sebebiyle meydana gelen ekonomik kriz giderek tırmanıyor. Vatandaş hayat pahalılığına karşı direnmekte zorlanırken, iş dünyası da aşırı pahalanan maliyetler ve işçilerin ödemeleri konusunda sıkıntı yaşıyor, Uzun süredir devam eden bu sorunu CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM gündemine de taşıdı. Gülcan Kış, güncel verileri göz önünde bulundurarak iş dünyasının içinde bulunduğu derin krizi işaret etti.

İş dünyasının ve bilhassa KOBİ'lerin ciddi boyutta bir borç yükü ve üretim krizi altında olduğunu söyleyen CHP'li Kış, imalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 74,3’e indiğini, ayrıca her dört tezgahtan birinin artık çalışamaz durumda olduğunu belirtti. Kış, Türkiye'nin üretici kimliğini kaybetmeye başladığını vurgulayarak "KOBİ'ler yüksek faizler, artan borç yükü ve finansman krizinde nefes alamıyor. Bugün faiz oranları yüzde 70’lere çıktıysa bunun sorumlusu sizsiniz" diye konuştu.

'BAKAN ŞİMŞEK SUSARAK ÇÖKÜŞE ORTAKTIR'

Reel sektörde döviz açığının 155,4 milyar dolara yükseldiğini ve yalnızca bir ayda sektörde yaklaşık 300 milyar liralık kur zararı oluştuğunu anlatan Gülcan Kış, bu tablo nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Bakan Şimşek'in "rasyonel zemine dönme" açıklamasını anımsatan Kış, "Borç 10 trilyon lirayı aşmış, iş dünyası batıyor, üretim bitiyor, yatırımcı gidiyor. Bu mu sizin rasyonel ekonomi politikanız? Mehmet Şimşek de susmasıyla çöküşe ortak oluyor" dedi.

Merkez Bankası’nın 2025 senesi için verdiği sözlere rağmen sadece son beş haftada dolar kurunu tutmak için en az 52 milyar dolar sattığını ifade eden CHP'li vekil, dalgalı kur bahanesiyle bu paranın boşa harcandığını savundu. Ekonomi yönetiminin şeffaf ve güven veren bir yapı olmaktan uzak olduğunu işaret eden Gülcan Kış, Merkez Bankası'nın arka kapısında satışlarla vatandaşın parasının boşa harcandığını dile getirdi.

'YATIRIMCI ARTIK KAÇIYOR'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart 2025 tarihinden beri piyasadan toplam 13,7 milyar dolarlık çıkış yapıldığını anımsatan Gülcan Kış, ülkedeki demokrasiden uzak ve hukuk dışı uygulamalar yüzünden yatırımcının kaçtığını söyledi. CHP'li vekil, yönetimin kendi koltuğunu korumak dışında hiçbir şey için çalışmadığını belirtti.